​"Газпром" в этом году экспортирует рекордный объем газа в Европу

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" ожидает, что объем поставок газа в Европу в 2016 году увеличится по сравнению с 2015 годом и станет рекордным. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

А.Миллер отметил, что в прошлом году объемы поставок увеличились на 8%, до 159,4 млрд. кубометров газа: "Германия показала абсолютный рекорд в закупке газпромовского газа - 45,4 млрд. кубометров газа. И с начала года Германия купила почти на 2 млрд. кубов газа больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Европа купила где-то на 10,7 млрд. кубометров газа больше, чем за аналогичный период 2015 года".

"Поэтому мы ожидаем, что 2016 год для нас будет рекордным, и мы поставим в Европу еще больше газа, чем в 2015 году. Факты говорят сами за себя", - добавил глава "Газпрома".

Также, по его словам, в 2015 году "Газпром" достиг рекордной доли российского газа на рынке Европы - 31%.