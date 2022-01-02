"Газпром" в 2021 году добыл максимальный объем газа за последние 13 лет

Российский "Газпром" в 2021 году увеличил добычу газа на 62,2 млрд куб. м в сравнении с прошлым годом, до 514,8 млрд куб. м.

Российский "Газпром" в 2021 году увеличил добычу газа на 62,2 млрд куб. м в сравнении с прошлым годом, до 514,8 млрд куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер.

Этот показатель стал максимальным для компании за последние 13 лет.

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в 2021 году вырос на 5,8 млрд куб. м, до 185,1 млрд куб. м, став четвертым по объему в истории "Газпрома", отметил Миллер.

При этом закупку российского трубопроводного газа в прошлом году нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители - Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%), подчеркнул А.Миллер.

"Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году", - сказал глава "Газпрома".