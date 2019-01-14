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    "Газпром" установил рекорд поставок газа в дальнее зарубежье в прошлом году

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Газпром" в 2018 году поставил в дальнее зарубежье рекордные 201,7 миллиарда кубометров газа.

    Как передает Report, об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер.

    "Мы в прошлом году установили исторический рекорд поставок газа в дальнее зарубежье - 201,7 миллиарда кубометров газа", - сказал он в ходе подписания с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым договора о сотрудничестве на 2019-2021 годы.

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