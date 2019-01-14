"Газпром" установил рекорд поставок газа в дальнее зарубежье в прошлом году

https://report.az/storage/news/1d5277bd493dd3983065f6c80a4866ef/f658f9c9-1894-4fde-9bf8-a844da75cbd2_292.jpg
Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Газпром" в 2018 году поставил в дальнее зарубежье рекордные 201,7 миллиарда кубометров газа.
Как передает Report, об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер.
"Мы в прошлом году установили исторический рекорд поставок газа в дальнее зарубежье - 201,7 миллиарда кубометров газа", - сказал он в ходе подписания с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым договора о сотрудничестве на 2019-2021 годы.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости