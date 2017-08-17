"Газпром" увеличил поставки газа в Турцию на 22%

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" с 1 января по 15 августа увеличил экспорт газа в Турцию на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"С 1 января по 15 августа 2017 года выросли поставки российского газа в Турцию, на юг и юго-восток Европы. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года экспорт в Турцию увеличился на 22,4%, в Грецию - на 13,2%, в Сербию - на 40,8%, в Болгарию - на 11,1%, в Венгрию - на 24,4%", - говорится в сообщении.

"Газпром" с 1 января по 15 августа увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 118,3 млрд кубометров.