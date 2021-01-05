О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Газпром" увеличил поставки газа в Китай

"Газпром" увеличил поставки газа в Китай Компания "Газпром" нарастил поставки газа в Китайскую Народную Республику по трубопроводу "Сила Сибири".
Энергетика
5 января 2021 г. 03:34
Газпром увеличил поставки газа в Китай

Компания "Газпром" нарастил поставки газа в Китайскую Народную Республику по трубопроводу "Сила Сибири".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в компании.

Объем поставок соответствует контрактным обязательствам на 2021 год. Сейчас он уже вдвое превышает суточные обязательства четвертого квартала 2020 года и на 220% превосходит минимальный объем поставки топлива в сутки в первом квартале 2020-го.

Чтобы обеспечить новый уровень поставок на Чаяндинском месторождении, в 2020 году по плану подготовили новые производственные объекты. В частности, подключили более 100 очередных газовых скважин, расширили мощности действующей установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3), обеспечили запуск установки предварительной подготовки газа (УППГ-2).

В соответствии с контрактом, "Газпром" продолжает работу по наращиванию поставок голубого топлива на китайский рынок — для выхода на плато в 38 млрд кубометров газа в год в предусмотренные соглашением сроки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Министры ОПЕК+ перенесли переговоры на 5 января
Министры ОПЕК+ перенесли переговоры на 5 января
4 января 2021 г. 23:00
Страны ОПЕК+ выступили за продление нынешних уровней добычи на февраль
Страны ОПЕК+ выступили за продление нынешних уровней добычи на февраль
4 января 2021 г. 21:05
МАГАТЭ подтвердило обогащение урана в Иране
МАГАТЭ подтвердило обогащение урана в Иране
4 января 2021 г. 20:52
Новак: Россия рассчитывает на восстановление рынка нефти в 2021 году
Новак: Россия рассчитывает на восстановление рынка нефти в 2021 году
4 января 2021 г. 20:13
Министры ОПЕК+ начали последний раунд переговоров
Министры ОПЕК+ начали последний раунд переговоров
4 января 2021 г. 19:32
Состоялось заседание Мониторингового комитета ОПЕК+
Состоялось заседание Мониторингового комитета ОПЕК+
4 января 2021 г. 19:11
Цены на нефть ушли в минус на неопределенности перед встречей ОПЕК+
Цены на нефть ушли в минус на неопределенности перед встречей ОПЕК+
4 января 2021 г. 17:55
Средняя цена нефти Urals за 2020 год снизилась на 34,4%
Средняя цена нефти Urals за 2020 год снизилась на 34,4%
4 января 2021 г. 17:15
Беларусь намерена продолжать работу по диверсификации поставок нефти
Беларусь намерена продолжать работу по диверсификации поставок нефти
4 января 2021 г. 17:11
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал обсуждать уровни добычи нефти на февраль
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал обсуждать уровни добычи нефти на февраль
4 января 2021 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi