"Газпром" увеличил поставки газа в Китай

Компания "Газпром" нарастил поставки газа в Китайскую Народную Республику по трубопроводу "Сила Сибири".

Компания "Газпром" нарастил поставки газа в Китайскую Народную Республику по трубопроводу "Сила Сибири".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в компании.

Объем поставок соответствует контрактным обязательствам на 2021 год. Сейчас он уже вдвое превышает суточные обязательства четвертого квартала 2020 года и на 220% превосходит минимальный объем поставки топлива в сутки в первом квартале 2020-го.

Чтобы обеспечить новый уровень поставок на Чаяндинском месторождении, в 2020 году по плану подготовили новые производственные объекты. В частности, подключили более 100 очередных газовых скважин, расширили мощности действующей установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3), обеспечили запуск установки предварительной подготовки газа (УППГ-2).

В соответствии с контрактом, "Газпром" продолжает работу по наращиванию поставок голубого топлива на китайский рынок — для выхода на плато в 38 млрд кубометров газа в год в предусмотренные соглашением сроки.