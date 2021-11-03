"Газпром" увеличил поставки газа в Болгарию

Посольство России в Болгарии подтвердило, что "Газпром" увеличил по просьбе руководства страны поставки газа по выгодным ценам.

Посольство России в Болгарии подтвердило, что "Газпром" увеличил по просьбе руководства страны поставки газа по выгодным ценам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении российского диппредставительства на официальной странице в Facebook.

В ноябре стоимость газа для Болгарии снизилась до 93,19 левов (около 46,55 евро) за МВт/ч, что примерно вдвое ниже средних значений по Европе.

"Газпром" нередко упрекали в избыточной нефтяной привязке долгосрочных контрактов. Упирали на то, что рынок газа достаточно развит, чтобы эффективно поддерживать механизм газовой индексации. Сегодня стоит спросить игроков европейского рынка, насколько газ с нефтяной привязкой дешевле спотового? Насколько долгосрочный контракт выгоднее спотовых сделок? Конечно, в системе долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой цена на газ может быть подвержена высокой волатильности. Однако, нельзя забывать и о таком факторе, как предсказуемость цены, что позволяет предвидеть риски и вовремя застраховать их. Покупать газ дешево и сейчас - это чудесно, но еще лучше - заранее знать, сколько он будет стоить через месяц, квартал или год", - говорится в сообщении.

Посольство РФ подчеркивает, что "Газпром" всегда относился с уважением к позиции своих партнеров и именно поэтому в прошлом году по настоянию Софии, а также Еврокомиссии российская компания перешла на новую систему расчета цены для Болгарии в привязке к европейскому газовому рынку. При этом как до, так и после этих изменений российская компания безукоризненно выполняла все свои обязательства перед болгарскими потребителями.