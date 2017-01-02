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    "Газпром" установил рекорд поставок газа в Европу по "Северному потоку"

    Милнер: За этот маршрут голосуют потребители

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ "Газпром" 1 января поставил по газопроводу "Северный поток" рекордный объем газа - 160,75 млн куб. м в сутки, в пересчете на год это больше проектных объемов газопровода. Как сообщает  Report со ссылкой на TASS об этом говорится в сообщении газового холдинга. 

    "Текущий уровень загрузки "Северного потока" наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком. И в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства "Северного потока - 2". За этот маршрут голосуют потребители", - сказал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

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