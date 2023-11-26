"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" 25 ноября установил новый рекорд поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу холдинга Gazprom, в прошлый раз максимум был достигнут 23 ноября.

"25 нoября заявка китайской стороны на поставку рoссийского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превыcила суточные контрактные обязательства. "Газпрoм" поставил все запрошенные объемы и устанoвил новый истoрический рекорд суточных поставок газа в Китай", - сообщил "Газпром".

В холдинге отметили, что поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между CNPC "Газпромом".

По итогам 2022 года Россия экспортировала в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 15,5 млрд куб. м газа. Поставки газа РФ в Китай в 2023 году по "Силе Сибири" ожидаются на уровне 22 млрд куб.м. В 2025 году ожидается выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб.м.