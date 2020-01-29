"Газпром" усиливает позиции на энергорынке Бангладеша

Российский газовый холдинг "Газпром" и Бангладешская нефтегазовая горнодобывающая корпорация Petrobangla подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству сроком на пять лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

Документ подписали заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и председатель совета директоров Petrobangla Абдул Фаттах. Состоялась также рабочая встреча Виталия Маркелова и премьер-министра Народной Республики Бангладеш Шейха Хасины. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

Интересы ПАО "Газпром" в Бангладеш представляет Gazprom EP International B.V. - специализированное предприятие по реализации зарубежных проектов, в том числе, в области поиска, разведки и добычи углеводородов, электрогенерации, СПГ.

Основной партнер "Газпрома" в Бангладеш - государственная корпорация нефти, газа и полезных ископаемых Petrobangla.

В 2012 и 2015 годах Gazprom EP International и Petrobangla подписали контракты на строительство разведочных и эксплуатационных скважин на ряде газовых месторождений Бангладеш. В 2017 году подписан контракт на строительство двух поисково-разведочных скважин на острове Бхола в южной части страны.

С 2012 года компания Gazprom EP International спроектировала и построила в Бангладеш 17 оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин на восьми месторождениях. Общий дебит построенных скважин достиг 7 млрд кубометров газа в год.