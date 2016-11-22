"Газпром" сократил штат одного из своих подразделений в Лондоне

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Газпром" сократил штат сотрудников своего маркетингового и трейдингового подразделения в Лондоне Gazprom Marketing & Trading (GM&T) на 20%. Как передает Report со ссылкой на агентство экономической информации ПРАЙМ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщили источники изданию The Wall Street Journal, под сокращение попали также шесть директоров.

Они объясняют эти увольнения опасениями компании по поводу снижения прибыли некоторых подразделений в этом году. Перед тем, как провести сокращение, компания наняла консалтинговую компанию Oliver Wyman, которая должна была оценить, как фирма может снизить затраты, добавили источники.

Компании Oliver Wyman и "Газпром" отказались от комментариев.

Как и другие энергетические компании, "Газпром" испытывает влияние низких цен на нефть и газ, кроме того, компания сталкивается с растущей конкуренцией на своем восточно-европейском рынке, отмечает The Wall Street Journal.