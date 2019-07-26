Россия не оставит Украину без газа

«Газпром» собирается на небольшой срок продлить контракт по транзиту газа с украинской стороной.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом Reuters проинформировал источники.

Согласно имеющейся информации, речь может идти о контракте на год, который позволит компании закончить обходной маршрут для осуществления поставок. В то же время Украина стремится к долгосрочному соглашению, рассчитанному на десять лет.

«Нам бы подошла годовая сделка, чтобы мы набрались сил и запустили все эти «потоки» («Северный Поток — 2»,«Турецкий поток»)», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.