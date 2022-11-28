"Газпром" решил не снижать прокачку газа через территорию Украины в Молдову

"Газпром" решил не снижать прокачку газа через территорию Украины в Молдову после устранения "Молдовагазом" нарушений по оплате текущих поставок российского газа в ноябре.

"Газпром" решил не снижать прокачку газа через территорию Украины в Молдову после устранения "Молдовагазом" нарушений по оплате текущих поставок российского газа в ноябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении российского холдинга.

"Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову", - сказано в сообщении.

При этом в "Газпроме" обратили внимание на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа и заявили, что российская компания оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.