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"Газпром": Продолжается подача газа для транзита в Европу через Украину

"Газпром": Продолжается подача газа для транзита в Европу через Украину "Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.
Энергетика
12 марта 2022 г. 11:58
Газпром: Продолжается подача газа для транзита в Европу через Украину

"Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 млн кубометров на 12 марта", - сообщил он.

Этот объем соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн кубометров в сутки).

На пятницу, 11 марта, заявки также составляли 109,5 млн кубометров.

В целом в последнее время Европа нарастила изъятия газа из хранилищ и значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен из-за похолодания, отсутствия ветра, а также из-за обострения ситуации в Украине.

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