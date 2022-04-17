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"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину

"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину "Газпром" продолжает в штатном режиме осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.
Энергетика
17 апреля 2022 г. 12:31
Газпром продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину

"Газпром" продолжает в штатном режиме осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 57 млн куб.м на 17 апреля", - сказал Куприянов.

Этот объем ниже поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (около 109,5 млн куб. м в сутки).

На пятницу, 15 апреля, заявки составляли 71,6 млн куб.м, в субботу - 57,2 млн куб.м.

В последнее время Европа значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен, отсутствия ветра, а также из-за обострения ситуации в Украине.

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