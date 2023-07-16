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"Газпром" продает через Украину газ для Европы в объеме 39,6 млн куб. м в сутки

"Газпром" продает через Украину газ для Европы в объеме 39,6 млн куб. м в сутки "Газпром" продает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 39,6 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".
Энергетика
16 июля 2023 г. 16:31
Газпром продает через Украину газ для Европы в объеме 39,6 млн куб. м в сутки

"Газпром" пордает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 39,6 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,6 млн куб. м на 16 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

Отметим, что транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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Версия на английском языке Gazprom reveals daily gas volume sold to Europe via Ukraine

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