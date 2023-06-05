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"Газпром" приостановил поставки российского газа по "Турецкому потоку"

"Газпром" приостановил поставки российского газа по "Турецкому потоку" С 5 по 12 июня временно остановлены поставки российского газа по "Турецкому потоку".
Энергетика
5 июня 2023 г. 11:05
Газпром приостановил поставки российского газа по Турецкому потоку

С 5 по 12 июня временно остановлены поставки российского газа по "Турецкому потоку".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Это связано с проведением планового ежегодного техобслуживания газопровода. При этом газ из России продолжает поступать в Турцию по другому трубопроводу - "Голубому потоку", ремонт которого закончился во второй половине мая.

В 2022 году плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток" проходили с 21 по 28 июня.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд кубометров газа в год.

Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд кубометров, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

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Версия на английском языке Gazprom suspends Russian gas supplies via Turkish Stream
Версия на азербайджанском языке “Türk axını” bir həftəlik profilaktik təmirə dayandırılır

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