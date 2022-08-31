"Газпром" прекращает поставки газа во Францию

Компания "Газпром" приостановила поставки газа французской энергетической корпорации Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме.

Компания "Газпром" приостановила поставки газа французской энергетической корпорации Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в холдинге уведомили Engie о полной приостановке поставок газа с 1 сентября до момента получения оплаты полностью.

По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie в июле по действующим контрактам. При этом в соответствии с указом президента РФ от 31 марта 2022 года "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме.

В связи с этим, "Газпром экспорт" уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме", - говорится в сообщении компании.