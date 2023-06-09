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"Газпром" представил Турции концепцию создания газового хаба

"Газпром" представил Турции концепцию создания газового хаба Российский "Газпром" представил турецкой стороне концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования.
Энергетика
9 июня 2023 г. 11:05
Газпром представил Турции концепцию создания газового хаба

Российский "Газпром" представил турецкой стороне концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в годовом отчете российской корпорации.

"С октября 2022 года ПАО "Газпром" совместно с турецкими партнерами прорабатывает вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования", - говорится в документе.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из РФ в Турцию по дну Черного моря, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

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Версия на английском языке Gazprom presents to Türkiye concept of creating gas hub

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