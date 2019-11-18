"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год контракта на транзит газа

"Газпром" направил "Нафтогазу Украины" официальное предложение о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через территорию Украины сроком на год, с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в пресс-службе российского холдинга.

"В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома", - уточнили в компании.

Кроме того, в "Газпроме" ожидают позиции украинской стороны относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.