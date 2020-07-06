"Газпром" поставляет самый дешевый газ на китайском рынке

По объему поставок крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай является Туркмения

Газ, который «Газпром» поставляет по «Силе Сибири», оказался самым дешевым на китайском рынке среди других трубопроводных поставщиков.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из данных Генеральной администрации по таможне КНР.

Во втором квартале цена российского топлива снизилась на 10% по сравнению с первым кварталом — до 183 долларов США за тысячу кубометров. Цена меняется поквартально, контракт привязан к стоимости мазута и газойля с девятимесячным лагом. Для сравнения: стоимость поставок из Туркмении в апреле была 227 долларов США, Узбекистана — 212 долларов США, Казахстана — 194 доллара США, а Мьянмы — 365 долларов США за 1 тыс. кубометров.

По объему поставок крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай является Туркмения. В 2019 году она поставила в Китай 31,2 млрд кубометров газа. В апреле 2020 года она поставляла 69 млн кубометров в сутки.

Поставки российского газа в Китай начались в конце 2019 года. За первые пять лет объемы поставок должны нарастить до 38 млрд кубометров в год. «Газпром» при этом ведет переговоры об увеличении поставок до 44 млрд кубометров. в год.