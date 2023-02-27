"Газпром" поставляет газ в Европу через Украину согласно заявкам на 27 февраля

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 41,4 млн кубометров на 27 февраля.

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 41,4 млн кубометров на 27 февраля.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,4 млн кубометров на 27 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 млн кубометров в сутки. Так, в декабре вплоть до первых чисел января 2023 года в среднем они составляли 42,3 млн кубометров. Однако с 4 января показатель начал снижаться, пока не упал до 24,4 млн кубометров в день. С 1 февраля он перешел к росту, а 22 февраля - вернулся к уровню конца года.