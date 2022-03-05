"Газпром" поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме

"Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.

"Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 млн кубометров на 5 марта", - сообщил он.

Этот объем соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки). На пятницу, 4 марта, заявки также составляли 109,5 млн кубометров.

В целом в последние дни Европа нарастила изъятия газа из хранилищ и значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен из-за похолодания, отсутствия ветра, а также из-за обострения ситуации на Украине.