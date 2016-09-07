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    "Газпром" получил первые разрешения властей Турции на реализацию "Турецкого потока"

    Проект газопровода переходит к практической реализации

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Газпром" по дипломатическим каналам получил первые разрешения органов власти Турции на реализацию "Турецкого потока".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, теперь проект газопровода переходит к практической реализации.

    "Начало выдачи разрешений является позитивной новостью для "Газпрома". Данный шаг турецкой стороны отражает заинтересованность турецкого правительства в проекте "Турецкий поток" и свидетельствует о переходе к его практической реализации", – заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

    Напомним, что по итогам состоявшихся на прошлой неделе переговоров Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака была достигнута договоренность о скорейшем завершении всех необходимых подготовительных процедур для начала реализации проекта.

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