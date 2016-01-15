"Газпром" получил миллиардные убытки

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" по итогам третьего квартала 2015 года получил чистый убыток в размере двух миллиардов рублей. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в финансовой отчетности компании.

За аналогичный период прошлого года нефтегазовый холдинг заработал 105,7 млрд. рублей прибыли.

Чистый долг компании на 30 сентября прошлого года составил более двух миллиардов рублей, увеличившись с конца 2014-го на 23 процента.