 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Газпром" получил миллиардные убытки

    Российский Газпром по итогам третьего квартала 2015 года получил чистый убыток в размере двух миллиардов рублей

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" по итогам третьего квартала 2015 года получил чистый убыток в размере двух миллиардов рублей. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в финансовой отчетности компании.

    За аналогичный период прошлого года нефтегазовый холдинг заработал 105,7 млрд. рублей прибыли. 

    Чистый долг компании на 30 сентября прошлого года составил более двух миллиардов рублей, увеличившись с конца 2014-го на 23 процента.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi