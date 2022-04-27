"Газпром" полностью приостановил поставки газа Болгарии и Польше

"Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской Bulgargas и польской PGNiG.

"Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской Bulgargas и польской PGNiG.

Как передает Report со ссылкой на сообщение российской компании, это связано с тем, что Bulgargas и PGNiG не оплатили стоимость поставок в рублях в установленный срок.

"Газпром экспорт" уведомил болгарскую и польскую компании о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом.

"Газпром" также сообщил, что Болгария и Польша являются транзитными государствами, поэтому "в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем".