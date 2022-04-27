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"Газпром" полностью приостановил поставки газа Болгарии и Польше

"Газпром" полностью приостановил поставки газа Болгарии и Польше "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской Bulgargas и польской PGNiG.
Энергетика
27 апреля 2022 г. 10:32
Газпром полностью приостановил поставки газа Болгарии и Польше

"Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской Bulgargas и польской PGNiG.

Как передает Report со ссылкой на сообщение российской компании, это связано с тем, что Bulgargas и PGNiG не оплатили стоимость поставок в рублях в установленный срок.

"Газпром экспорт" уведомил болгарскую и польскую компании о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом.

"Газпром" также сообщил, что Болгария и Польша являются транзитными государствами, поэтому "в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем".

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Версия на английском языке Gazpom cuts gas supplies to Bulgaria, Poland

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