"Газпром" подтвердил ввод Южно-Киринского месторождения в 2019 году

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Газпром" подтвердил ранее названный срок ввода подпавшего под секторальные санкции США Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина в 2019 году.

Report со ссылкой на Интерфакс сообщает, что Начальник департамента 307 "Газпрома" Всеволод Черепанов, отвечая на вопрос журналистов, когда планируется начало добычи нефти и газа на месторождении, сказал: "У нас 2019 год стоит. Мы пока сроки не меняли. Пилотный проект рассчитан на начало в 2019 году".

Первоначально Южно-Киринское ГКМ не подпадало под секторальные санкции США. Но американская сторона добавила его в санкционный лист отдельным решением, так как сообщалось, что это месторождение содержит также значительные запасы нефти. Официально российская сторона не подтверждала их наличие - из-за сложного геологического строения резервуара и низкого уровня КИН на госбаланс поставлено только четыре млн тонн.

"Газпром" намерен организовать значительные поставки газа с сахалинского шельфа в Китай из района Владивостока. Южно-Киринское месторождение на данный момент является крупнейшим месторождением "Газпрома" в этом регионе. Первое месторождение "Газпрома" на шельфе Сахалина разрабатывается при помощи подводного добычного комплекса американской фирмы FMC. В "Газпроме" неоднократно подчеркивали, что освоение сложнейшего Южно-Киринское ГКМ невозможно без компетентного иностранного партнера.

Киринское ГКМ было запущено зимой 2014 года. На лето оно было остановлено "в связи с тем, что технологически происходит невыбор газа в летний период - поэтому мы его запустим на осенне-зимний период 2015-2016 годов", ранее признал зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.