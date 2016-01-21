​"Газпром" подписал соглашение по "Турецкому потоку"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Газпром" подписал соглашение с нидерландской компанией South Stream Transport B.V. о конфиденциальности для реализации проекта строительства морского газопровода из России в Турцию через Черное море. Об этом сообщает Report со ссылкой на распространенную компанией информацию.

Соглашение действует до 2021 года.

"Совет директоров "Газпрома" принял решение об обеспечении защиты полученной друг от друга информации, составляющей коммерческую тайну, в целях реализации проекта строительства морского газопровода из России в Турцию через акваторию Черного моря", - говорится в информации.

Отметим, что "Турецкий поток" предусматривает поставки российского газа по дну Черного моря через территорию Турцию в Европу.

Реализация проекта была приостановлена в связи с ухудшением отношений России и Турции в конце прошлого года. На прошлой неделе министр энергетики России Александр Новак заявил, что они готовы к возобновлению "Турецкого потока" и ждут инициативы от Турции и ЕС.