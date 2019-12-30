"Газпром" подписал с Украиной мировое соглашение в инвестиционном арбитраже

"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

"Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже", - написал он в Facebook, разместив при этом фотографию документа, на котором стоят подписи представителя "Газпрома" Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюски.