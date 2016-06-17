​"Газпром" подписал контракт о поставках газа в Грузию

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" в рамках ПМЭФ подписал контракт на поставки в Грузию во втором полугодии до 100 млн. кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, контракт подписали председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и коммерческий директор ООО "Газко+" Георгий Мамаладзе.

Согласно документу, в 2016 году "Газпром" поставит в Грузию компании "Газко+" суммарно до 100 млн. кубометров газа. Срок действия контракта - с 1 июля по 31 декабря 2016 года с возможностью дальнейшей пролонгации.

По информации газового холдинга, "Газпром" в 2015 году поставил в Грузию 0,3 млрд. кубометров газа компании ООО "Джеотрансгаз".