"Газпром" подписал долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию

"Газпром экспорт", 100-процентное дочернее общество "Газпрома", и греческая компания Mytilineos S.A. заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении российской компании.

Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года. Документ подписали заместитель председателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и председатель правления, гендиректор Mytilineos S.A. Евангелос Митилинеос.

"Сотрудничество "Газпром экспорта" и компании Mytilineos доказывает востребованность российского газа на рынке Греции и будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия наших стран в энергетической сфере", - сказала Бурмистрова.

"Этот долгосрочный контракт укрепит конкурентоспособность Mytilineos на газовом рынке региона и внесет существенный вклад в достижение максимальной эффективности наших активов в промышленности и электроэнергетике", - отметил Митилинеос.

Сотрудничество "Газпром экспорта" и Mytilineos S.A. началось в 2017 году и велось на основе краткосрочных контрактов. В 2019 году в адрес Mytilineos S.A. было поставлено 588 млн куб. м газа. В 2020 году стороны достигли договоренности о продолжении сотрудничества на основе долгосрочного контракта.

Компания Mytilineos S.A. основана в 1990 году. Она занимает лидирующие позиции в секторах металлургии, строительства "под ключ" объектов электроэнергетики, торговли электроэнергией и газом в Греции. Акции компании торгуются на Афинской бирже. Консолидированная выручка составляет 2,3 млрд евро. В компаниях группы в Греции и за рубежом заняты более 3 380 человек.