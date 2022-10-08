"Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 8 октября

"Газпром" подает газ для транзита через территорию Украины в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 43,5 млн кубометров на 8 октября.

"Газпром" подает газ для транзита через территорию Украины в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 43,5 млн кубометров на 8 октября.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

По его словам, поставки через ГИС "Сохрановка" все еще не осуществляются.

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил.

С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 млн кубометров в сутки.