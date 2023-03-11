"Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 11 марта

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме - 39,6 млн кубометров на 11 марта.

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме - 39,6 млн кубометров на 11 марта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

С конца мая 2022 года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу находились на уровне 40-43 млн кубометров в сутки. Но с 4 января 2023 года показатель начал падать, пока не достиг 24,4 млн кубометров.

С 1 февраля он перешел к росту.