О нас

"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 46,1 млн куб. м

"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 46,1 млн куб. м Российский "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 46,1 млн кубрметров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".
Энергетика
24 мая 2022 г. 11:16
Газпром подает газ для Европы через Украину в объеме 46,1 млн куб. м

Российский "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 46,1 млн кубрметров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 46,1 млн кубометров на 24 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

Накануне объем прокачки составлял 43 млн кубометров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Qazprom” Ukrayna vasitəsilə Avropaya gündəlik 46,1 milyon kubmetr təbii qaz nəql edir
Версия на английском языке Gazprom supplying 46.1 mcm of gas to Europe via Ukraine

Другие новости из категории

Число невостребованных танкеров с российской нефтью достигло рекорда
Число невостребованных танкеров с российской нефтью достигло рекорда
24 мая 2022 г. 11:41
TotalEnergies и Hanwha подписали долгосрочный контракт на поставки СПГ
TotalEnergies и Hanwha подписали долгосрочный контракт на поставки СПГ
24 мая 2022 г. 10:48
Цены на нефть снизились на фоне спада волнений о сокращении предложения
Цены на нефть снизились на фоне спада волнений о сокращении предложения
24 мая 2022 г. 09:39
Азербайджанская нефть приблизилась к отметке 123 доллара
Азербайджанская нефть приблизилась к отметке 123 доллара
24 мая 2022 г. 09:24
Глава Saudi Aramco: Ситуация на энергорынке требует пересмотреть планы зеленого перехода
Глава Saudi Aramco: Ситуация на энергорынке требует пересмотреть планы зеленого перехода
24 мая 2022 г. 06:32
Цены на газ в Европе снизились
Цены на газ в Европе снизились
23 мая 2022 г. 23:21
Азербайджан нарастил экспорт нефти в Великобританию
Азербайджан нарастил экспорт нефти в Великобританию
23 мая 2022 г. 17:24
Германия увеличила импорт нефти из Азербайджана в 2,4 раза
Германия увеличила импорт нефти из Азербайджана в 2,4 раза
23 мая 2022 г. 14:40
Израиль вдвое увеличил импорт нефти из Азербайджана
Израиль вдвое увеличил импорт нефти из Азербайджана
23 мая 2022 г. 14:39
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
23 мая 2022 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi