"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 46,1 млн куб. м

Российский "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 46,1 млн кубрметров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Российский "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 46,1 млн кубрметров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 46,1 млн кубометров на 24 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

Накануне объем прокачки составлял 43 млн кубометров.