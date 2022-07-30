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"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 42,1 млн куб. м

"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 42,1 млн куб. м Компания "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,1 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".
Энергетика
30 июля 2022 г. 12:07
Газпром подает газ для Европы через Украину в объеме 42,1 млн куб. м

Компания "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,1 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,1 млн куб. м на 30 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

Накануне объем прокачки также составлял 42,1 млн куб. м.

Ранее со ссылкой на данные сайта "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 30 июля может составить порядка 42,1 млн куб. м.

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