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"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,9 млн кубометров

"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,9 млн кубометров "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,9 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".
Энергетика
4 июня 2022 г. 11:10
Газпром подает газ для Европы через Украину в объеме 41,9 млн кубометров

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,9 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

По его словам, заявка на прокачку через "Сохрановку" отклонена украинской стороной.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,9 млн кубометров на 4 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. Днем ранее объем прокачки составлял 42,1 млн кубометров.

"Оператор ГТС Украины" 10 мая сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.

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