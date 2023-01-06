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"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 35,5 млн кубометров

"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 35,5 млн кубометров "Газпром" подает транзитом через Украину газ для Европы в объеме 35,5 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".
Энергетика
6 января 2023 г. 11:17
Газпром подает газ для Европы через Украину в объеме 35,5 млн кубометров

"Газпром" подает транзитом через Украину газ для Европы в объеме 35,5 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в пятницу представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 35,5 млн кубометров на 6 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

В четверг, 5 января, объем прокачки составлял 37,6 млн кубометров.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил.

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