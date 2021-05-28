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"Газпром" ожидает увеличения загрузки "Турецкого потока"

"Газпром" ожидает увеличения загрузки "Турецкого потока" Средняя загрузка "Турецкого потока" в первом квартале 2021 года составила 73 процента, в 2021 году она должна увеличиться после подключения сухопутных продолжений на территории Европы
Энергетика
28 мая 2021 г. 18:47
Газпром ожидает увеличения загрузки Турецкого потока

Средняя загрузка "Турецкого потока" в первом квартале 2021 года составила 73 процента, в 2021 году она должна увеличиться после подключения сухопутных продолжений на территории Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе телеконференции с инвесторами сказала представитель 512 департамента "Газпрома", отвечающего за европейские газопроводы Елена Березина.

"Можем сказать, что средняя загрузка составила 73 процента в первом квартале 2021 года. Мы ожидаем ее увеличения в связи с тем, что будут введены дополнительные сухопутные мощности на территории Европы национальными газотранспортными операторами ниже по маршруту - в Болгарии, Сербии и Венгрии", - уточнила она.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Трубопровод предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

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