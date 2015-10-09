​"Газпром" отклонил предложение Турции

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" не принял предложение Турции о поставках дополнительных 3 млрд. кубометров газа по трубопроводу "Голубой поток". Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

А.Миллер отметил, что Россия и Турция пришли к соглашению по данному вопросу примерно два года назад: "Однако мы можем поставлять дополнительно 2 млрд. кубометров газа по "Турецкому потоку".

Отметим, что газопровод "Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через акваторию Черного моря. Его протяженность 1 200 км. Соглашение между Анкарой и Москвой по "Голубому потоку" было подписано в 1997 году сроком на 25 лет. Проектная мощность газопровода составляет 16 млрд. кубометров газа в год. Промышленные поставки газа по газопроводу в Турцию начались в 2003 году.