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"Газпром" остановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая

"Газпром" остановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая Нидерландская GasTerra уведомила ""Газпром экспорт", что не намерена платить за газ в рублях, "Газпром экспорт" на конец дня 30 мая не получил от компании платеж за поставки газа в апреле и остановит прокачку с 31 мая.
Энергетика
31 мая 2022 г. 04:04
Газпром остановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая

Нидерландская GasTerra уведомила ""Газпром экспорт", что не намерена платить за газ в рублях, "Газпром экспорт" на конец дня 30 мая не получил от компании платеж за поставки газа в апреле и остановит прокачку с 31 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила российская компания.

"Нидерландская компания "Газтерра" (GasTerra B.V.) уведомила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 года и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом", - сообщила компания.

"По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газтерра" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газтерра" о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом", - также говорится в сообщении.

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