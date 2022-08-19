"Газпром" приостанавливает "Северный поток"

"Газпром" приостанавливает транспортировку газа по газопроводу "Северный поток" на трое суток.

"Газпром" приостанавливает транспортировку газа по газопроводу "Северный поток" на трое суток.

Как передает Report , об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ, рассказали в "Газпроме".

Там отметили, что комплекс работ будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens.

"На период технического обслуживания ГПА Trent 60 DLE с 31.08.2022 по 02.09.2022 транспорт газа по газопроводу "Северный поток" будет приостановлен на трое суток", — заявили в компании.

В "Газпроме" пояснили, что проводить техническое обслуживание агрегата необходимо, в соответствии с технической документацией Siemens, необходимо каждую тысячу часов.

После завершения ремонтных работ транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки, добавили в компании.