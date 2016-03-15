 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Газпром" обвинил "Туркменгаз" в разрыве контракта с Россией на поставки газа из-за "серьезного нарушения"

    Об этом говорится в меморандуме нового выпуска еврооблигаций российского концерна

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Газпром", в начале этого года расторгнувший контракт купли-продажи газа с 1 января с компанией "Туркменгаз", обвинил Ашхабад в умышленном создании условий для прекращения договора. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об  этом говорится в меморандуме нового выпуска еврооблигаций российского концерна.

    "В январе 2016 года в результате серьезного нарушения контракта ГК "Туркменгаз" мы уведомили "Туркменгаз" о прекращении контракта и прекращении закупки газа в Туркменистане", - объяснили в "Газпроме", возложив вину в срыве контракта на туркменскую сторону.

    В начале января "Туркменгаз" сообщил, что "Газпром экспорт" уведомил туркменскую сторону о прекращении приема туркменского природного газа. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi