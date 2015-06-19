SOCAR и "Газпром" обсудили перспективы развития взаимодействия в области энергетики

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнага Абдуллаева и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт "Газпрома", в ходе встречи участники обсудили вопросы дальнейшего развития взаимодействия в области энергетики.

В 2009 году "Газпром" и SOCAR подписали договор купли-продажи азербайджанского газа, поставки по которому начались в 2010 году. В 2012 году подписано дополнение к действующему контракту. В 2013 году объем поставок природного газа из Азербайджана в Россию составил 1,4 млрд. кубометров. В 2014 году объем поставок снизился до 0,21 млрд. кубометров. В 2015 году поставки не осуществлялись.