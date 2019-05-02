В Еврокомиссии сообщили о рекордном росте поставок СПГ из США

Объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз с июля 2018 года достиг 10,4 млрд кубометров, увеличившись на 272%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на эксклюзивные данные Еврокомиссии.

По ее данным, в марте 2019 года был зарегистрирован рекордный объем поставок американского СПГ в ЕС – более 1,4 млрд кубометров.США являются третьим по значимости поставщиком СПГ в страны-члены ЕС, на долю Соединенных Штатов приходится 12,6% рынка сжиженного газа в объединенной Европе. В структуре суммарного экспорта СПГ поставки США в ЕС составляют 35%, сообщает издание.Как заявил ранее член правления, начальник департамента перспективного развития "Газпрома" Олег Аксютин, в российской компании не видят угроз со стороны мировых производителей сжиженного природного газа, в том числе из США, для своих позиций на рынке Европы.По словам Аксютина, по итогам 2018 года экспорт газа "Газпрома" в Европу вырос до 201,8 млрд кубометров, что в три раза превышает суммарные поставки СПГ всех мировых производителей на данный рынок и в 55 раз больше поставок в Европу СПГ из США.

По оценке "Газпрома", потребность в дополнительных объемах газа на рынке Европы будет расти на фоне падения собственной добычи, ожидаемого снижения поставок трубопроводного газа из Алжира и прогнозируемого пика добычи природного газа в Норвегии в первой половине следующего десятилетия. При этом, по словам главы "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой, в 2018 году доля собственной добычи в общем объеме потребления газа в Европе упала ниже психологической отметки в 50%, в то же время терминалы СПГ в ЕС остаются недозагруженными.