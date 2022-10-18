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"Газпром" не станет увеличивать поставки газа в Молдову в ноябре

"Газпром" не станет увеличивать поставки газа в Молдову в ноябре Дополнительные поставки газа в Молдову на ноябрь пока еще не утверждены "Газпромом".
Энергетика
18 октября 2022 г. 17:56
Газпром не станет увеличивать поставки газа в Молдову в ноябре

Дополнительные поставки газа в Молдову на ноябрь пока еще не утверждены "Газпромом".

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.

По его словам, утвержденных ранее поставок газа в объеме 5,7 млн кубометров (это треть от поставляемых ранее) может быть недостаточно на фоне ноябрьского похолодания.

Спыну сообщил, что "Газпром" официально не оповещал ни Кишинев, ни Тирасполь о снижении объемов газа, поставляемого в ноябре на левобережье.

"Я предполагаю, что Тирасполь говорит о ситуации, когда "Газпром" не будет резервировать дополнительные мощности на ноябрь, то есть объем в 5,7 млн кубометров сохранится и на ноябрь. С учетом того, что в ноябре похолодает, а потребление увеличится, этого объема будет явно недостаточно", - отметил он.

В начале октября "Газпром" решил сократить поставки газа в Молдову на 30% - до 5,7 млн кубометров в сутки. Кроме того, в "Газпроме" решили оформлять изменения контрактов по поставкам как дополнения к документу, что усложняет для Молдовы процесс отсрочки платежей.

Затем "Газпром" заявил о том, что согласен продлить контракт на поставки голубого топлива в Молдову в октябре 2021 года. Условием продления была своевременная оплата задолженностей. Тогда задолженность страны по газу составляла 709 млн долларов.

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