Польский PGNiG выиграл дело о транзите газа через территорию Украины

Польский энергетический концерн PGNiG выиграл в Суде ЕС дело о газопроводе OPAL.

Как передает Report, об этом заявило в Twitter Министерство энергетики Польши.

"Суд ЕС вынес выгодный для Польши вердикт по вопросу использования "Газпромом" газопровода OPAL. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%", - указывается в сообщении Минэнерго.

В заявлении на сайте ведомства также отметили, что решение Суда ЕС по трубопроводу OPAL не позволит "Газпрому" отказаться от транзита газа через территорию Украины.

"Вердикт Суда ЕС имеет большое значение с точки зрения скорого прекращения действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL "Газпрому" придется сократить использование "Северного потока", что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной", - указывается в документе.

"Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса на Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу", - цитирует министерство слова главы ведомства Кшиштофа Тхужевского.