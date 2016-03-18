"Газпром" не исключил возвращения к проекту "Турецкий поток"

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сроки реализации проекта "Турецкий поток" будут уточнены после нормализации российско-турецких отношений. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил член правления ПАО "Газпром" Олег Аксютин.

"Сроки реализации проекта "Турецкий поток" будут уточнены после нормализации российско-турецких отношений и подписания межправсоглашения между нашими странами", - сказал он.

"Газпром" совместно с европейскими партнерами планировал построить газопровод "Южный поток" мощностью 63 млрд. куб. м газа по дну Черного моря через Болгарию далее в Европу. Однако из-за позиции Еврокомиссии, Россия отказалась от этого проекта и начала изучение проекта "Турецкий поток" - через Турцию и далее в Европу.

Разрешение на cтроительство "Турецкого потока" было увязано с предоставлением скидок на поставку российского газа в Турцию. Переговоры прервались с выборами и сменой правительства в Турции. А затем отношения двух стран осложнились после того, как турецкие ВВС сбили российский военный самолет на сирийско-турецкой границе.