Газпром настаивает на переговорах по газу с Беларусью только после погашения долга

«Газпром» не намерен менять цену поставок газа в Беларусь в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщила компания. Обсуждать поставки в 2021 году компания готова при условии погашения долга.

Ранее Минэнерго Беларуси направило главе «Газпрома» Алексею Миллеру письмо с предложением обсудить поставки газа в текущем году, а также методику ценообразования с 1 января 2021 года. Ведомство отметило, что рассчитывает на «конструктивный диалог с российскими коллегами по вопросам сотрудничества в газовой сфере».

«При условии полного соблюдения белорусской стороной уже достигнутых договоренностей в 2020 году "Газпром" подтверждает готовность начать переговоры в отношении условий поставки газа с 1 января 2021 года»,— говорится в сообщении.

Ранее Алексей Миллер заявил, что Минск задолжал компании более 165 млн долларов США, и «Газпром» будет вести с Минском переговоры о цене на газ после оплаты долга. Минэнерго Беларуси заявило об отсутствии долга.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что стоимость газа для Минска завышена. Министр энергетики России Александр Новак в апреле сообщил, что пересмотра цены поставок газа в Беларуси на 2020 год не будет.