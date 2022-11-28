"Газпром" намерен законсервировать оборудование для "Северного потока"

"Газпром" намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и Славянская", нагнетавших газ в трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2".

"Газпром" намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и Славянская", нагнетавших газ в трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2".

Как передает Report, об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

После консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки "Газпром" не планирует. При необходимости оно может быть введено в эксплуатацию в короткие сроки.

Отметим, что теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

На момент взрывов оба газопровода не осуществляли коммерческих поставок газа в Европу. Поставки по "Северному потоку" были остановлены 31 августа, поскольку, по данным "Газпрома", турбины производства Siemens на станции "Портовая" вышли из строя из-за отсутствия должного технического обслуживания вследствие санкций. "Северный поток-2" так и не был введен в коммерческую эксплуатацию, хотя его строительство было завершено в сентябре 2021 года.