"Газпром" намерен увеличить инвестиции в "Турецкий поток" почти вдвое

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" в текущем году намерен увеличить почти в два раза инвестиции в строительство "Турецкого потока", до 182,4 млрд рублей (3,222 млрд долларов).
Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Уточняется, что инвестиции "Газпрома" в газопровод в 2017 году составили 92,8 млрд рублей (1,639 млрд долларов).
Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая.
Günel AbbasovaАвтор новости
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