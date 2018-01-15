"Газпром" намерен увеличить инвестиции в "Турецкий поток" почти вдвое

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" в текущем году намерен увеличить почти в два раза инвестиции в строительство "Турецкого потока", до 182,4 млрд рублей (3,222 млрд долларов).

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что инвестиции "Газпрома" в газопровод в 2017 году составили 92,8 млрд рублей (1,639 млрд долларов).

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая.