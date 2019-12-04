"Газпром" намерен продать 34% латвийского газотранспортного оператора Conexus Baltic Grid

"Газпром" 30 декабря проведет аукцион по продаже 13,56 млн акций (34,09911%) латвийской компании - оператора по хранению и транспортировке газа AS Conexus Baltic Grid, созданной в рамках реорганизации Latvijas Gaze.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из материалов российской компании.

Дата окончания приема заявок - 26 декабря. Торги проведут 30 декабря на электронной торговой площадке "Газпромбанка". Начальная цена - 79 млн евро, минимальная - 70 млн евро. Шаг понижения начальной цены торгов - 1 млн евро, шаг повышения цены - 500 тыс евро.

Conexus Baltic Grid была учреждена в рамках реорганизации Latvijas Gaze в декабре 2016 года. Новой компании передали функции распределения и хранения газа. В настоящее время в уставном капитале Conexus 34,1% принадлежат "Газпрому", 34,36% - Augstsprieguma tikls (оператор системы электропередачи в Латвии), 29,06% - фонду Marguerite Gas I.

Ранее сообщалось, что новое законодательство Латвии запрещает газодобывающим компаниям иметь доли в активах по транспортировке газа.